Орловщина остается в “красной зоне “ по коронавирусу

Число регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19 сократилось до 12, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Центра экономических исследований Агаси Тавадян. “Аналитик сгруппировал регионы по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости — R. R — это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора. Этот индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если он меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше — может начать расти”, — пишет издание.

«В «красной» зоне остались 12 регионов: Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край», — рассказал Тавадян.