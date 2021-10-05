Орловщина получит 12,5 млн рублей на контейнеры для раздельного сбора отходов

Правительство РФ выделило 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Орловской области из этой суммы предусмотрено более 12,5 млн рублей. Департамент ЖКХ планирует приобрести около 900 контейнеров. Все они будут распределены между муниципальными образованиями области и станут началом поэтапного ввода раздельного сбора мусора в регионе.

Контейнеры позволяют отделять стекло, металлы, бумагу и пластик ещё на этапе сбора. «Регионами проводится работа по созданию новых и переоборудованию действующих контейнерных площадок для организации раздельного сбора отходов. Охват населения раздельным сбором отходов достиг 30%. Новая мера поддержки для выстраивания эффективной системы обращения с ТКО позволит повысить этот показатель», – рассказала зампред правительства РФ Виктория Абрамченко.

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что компания будет внимательно следить за целевым расходованием средств. «Мы должны достичь сортировки 100% отходов уже к 2030 году. Один из важных шагов для достижения данного показателя – это внедрение раздельного сбора ТКО на всей территории России», – сообщил Денис Буцаев.