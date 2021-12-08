Орловщина получит 361 млн рублей из федерального бюджета на здравоохранение

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда. Российские регионы дополнительно получат 89 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи. Орловской области предусмотрено 360,9 млн рублей. Такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии коронавирусной инфекции, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения.

В июне – июле регионам на эти цели уже было выделено 110 млрд рублей, в октябре – ещё 56 млрд рублей. Дополнительное финансирование поможет повысить запас прочности систем здравоохранения в субъектах РФ, позволит продолжить бороться с распространением коронавируса, не сокращая расходы на плановую медицинскую помощь, — рассказали в пресс-службе облправительства.