8 декабря 2021



Орловщина получит 361 млн рублей из федерального бюджета на здравоохранение

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда. Российские регионы дополнительно получат 89 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи. Орловской области предусмотрено 360,9 млн рублей. Такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии коронавирусной инфекции, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения.

В июне – июле регионам на эти цели уже было выделено 110 млрд рублей, в октябре – ещё 56 млрд рублей. Дополнительное финансирование поможет повысить запас прочности систем здравоохранения в субъектах РФ, позволит продолжить бороться с распространением коронавируса, не сокращая расходы на плановую медицинскую помощь, — рассказали в пресс-службе облправительства.

 

В Орле 24-летняя девушка подозревается в двойном убийстве
В Орловской области с почестями перезахоронили останки 15 советских воинов
Фотофакт: работа орловской “скорой” была парализована из-за сбоя программы
Опубликовано 08 Дек 2021 в 17:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

Комментарии закрыты.

Новости

ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"