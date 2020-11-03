3 ноября 2020



Орловщина получит 5,7 млн рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса

Из фонда правительства РФ будет выделено более 1 млрд рублей для оснащения необходимым оборудованием лабораторий медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус. Деньги будут распределены между 84 регионами пропорционально численности населения. Орловская область получит 5,7 млн рублей.

Федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики, — рассказали в пресс-службе облправительства.

 

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Опубликовано 03 Ноя 2020 в 12:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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