12 апреля 2022



Орловщина получит 70 миллионов на модернизацию промышленных предприятий

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Правительство продолжит финансировать региональные программы развития промышленности. В 2022 году на эти цели будет направлено свыше 3,7 млрд рублей. Средства распределят между 54 регионами, определёнными по итогам конкурсного отбора программ развития промышленности.

Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. Речь, в частности, о возмещении части затрат на приобретение нового оборудования, компенсациях по лизинговым платежам, оплате услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре.

Согласно правилам предоставления таких субсидий, в рамках каждого проекта должны быть созданы новые рабочие места. Кроме того, госфинансирование доступно, только если в модернизацию производства также готовы вкладываться частные инвесторы.

Субсидирование позволит предприятиям снизить затраты на обновление мощностей, простимулирует инвестиционную активность в регионах и поможет повысить конкурентоспособность отраслей российской промышленности.

Напомним, в прошлом году на финансирование региональных программ развития промышленности был направлен 1 млрд рублей. Субсидии получили 25 регионов России. Сумма межбюджетного трансферта для нашего региона составила чуть менее 40 млн рублей.

 

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Опубликовано 12 Апр 2022 в 19:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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