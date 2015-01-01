Орловщина получит дополнительные деньги на лекарства для льготников

Орловская область получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на лекарственное обеспечение льготников — соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

В документе речь идет об увеличении объема субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в этом году. С учетом увеличения финансирования общий объем поступлений из федерального центра в Орловскую область на эти цели составит почти 115 млн рублей.

Как пояснили в пресс-службе облправительства, общий объем субвенций регионам увеличен более чем на 1,8 млрд рублей в связи с ростом числа граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.