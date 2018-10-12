Орловщина получит федеральных субсидий на АПК в 7 раз меньше, чем Белгородская область

Самый больший объем федеральных субсидий по кредитам АПК в Черноземье получит Белгородская область. Из шести областей Черноземья наибольший объем федерального субсидирования АПК выделено Белгородчине — 2 млрд руб. Средства пойдут на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в 2018 году, следует из соответствующего распоряжения правительства РФ. По той же программе Курская область получит 1,28 млрд руб., Липецкая —1,17 млрд руб., Тамбовская — 910 млн руб., Воронежская — 795 млн руб. Орловская область замыкает список с цифрой в 280 млн рублей — сообщает «Коммерсант».