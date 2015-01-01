Орловщина попала в число отстающих — у нас еще не приступили к выбору регоператоров

Семь регионов России (в их числе и Орловская область) еще не приступили к выбору региональных операторов по обращению с отходами. Об этом сообщил и.о. министра природных ресурсов Сергей Донской на селекторном совещании. В 26 регионах конкурсные процедуры по выбору 54 региональных операторов только объявлены.

Между тем, с 1 января 2019 г. все регионы должны перейти на новую систему обращения с отходами. Этот переход подразумевает разработку территориальной схемы и региональной программы по обращению с отходами, а также выбор регионального оператора по обращению с ТКО. Соответствующее соглашение с региональным оператором должно быть заключено не позднее 1 мая 2018 г. Информация по всем отстающим будет представлена в
правительство РФ.

И.о министра потребовал от региональных властей в кратчайшие сроки представить в Росприроднадзор графики работы по основным этапам реализации реформы. В целом в 64 субъектах РФ отобрано 145 региональных операторов. Кстати, по состоянию на 8 мая 2018 г. не утверждены региональные программы в области обращения с отходами в 18 субъектах РФ: Нетрудно догадаться, что Орловская область снова попала в число отстающих. Между тем, экс-губернатор и его команда неоднократно заявляли, что в Орловской области все готово к выбору регоператора. Последний раз на брифинге такое заявление сделал член облправительства, руководитель департамента строительства, ТЭК и ЖКХ Денис Блохин. Региональная программа должна содержать мероприятия по строительству объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. И только после утверждения региональной программы министерство вправе выделить финансирование субъекту РФ на создание объектов по обработке и утилизации отходов (средства экосбора). Заявки на получение субсидии необходимо направить до 1 июня 2018 года. Так что у орловских чиновников осталось совсем мало времени.

 

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Опубликовано 11 мая 2018 в 17:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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