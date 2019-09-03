Орловщина попала в топ-10 регионов по сорвавшимся закупкам лекарств

В четырех регионах России почти половина аукционов на лекарства остается без участников. И на четвертом месте антирейтинга как раз и расположилась Орловская область. Эксперты ОНФ считают, что ключевой причиной является приказ Минздрава №871Н. Народный фронт направил письмо в ведомство со своими предложениями по изменению данного приказа.

— Мы считаем ключевой причиной приказ Министерства здравоохранения об определении начальной цены. Это можно подтвердить даже статистически: с момента введения приказа в 2018 году, а также вступления в силу дополнительных новелл в 2019 году, ситуация ухудшилась почти в три раза в процентном выражении. Если за весь 2018 год не состоялось 54,9 тысяч процедур или 18 процентов от всех, то за первое полугодие 2019 года 45,3 или 28 процентов, – подчеркнул руководитель проекта «За честные закупки» Валерий Алексеев.

— В настоящее время установлен жесткий порядок определения начальной цены, ориентированный на минимальные обнаруженные заказчиком ценовые значения. Фактически заказчику навязывают минимальные, иногда нереальные цены, при этом оставляя за ним всю ответственность за необеспечение пациентов. Не учитываются объемы закупаемых препаратов, сроки годности, право на установление специфических характеристик препаратов. Все это требует детальной проработки. Мы решили не ждать варианта Министерства здравоохранения и в рамках экспертного сообщества перешли к открытому обсуждению, – рассказал главный юрист Института Госзакупок, эксперт ОНФ Алексей Федоров.

Больше всего не состоялось закупок препарата антипсихотического действия Хлорпромазин (251 закупка), который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Его применяют при различных состояниях психомоторного возбуждения. На втором месте вакцина для профилактики бешенства – не состоялось 157 закупок. Третье место — иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита — 144 закупки не состоялось.

Если посмотреть не на число аукционов, а не цены препаратов, то на 777,3 млн руб. не смогли закупить противоопухолевый онкопрепарат Ниволумаб (136 закупок). На втором месте препарат Дорназа, применяемый при кашле и простудных заболеваниях. Не состоялось пять закупок на сумму 654,2 млн руб., третье место – 34 несостоявшихся закупки противоопухолевого онкопрепарата Цетуксимаб на сумму 487,2 млн руб.

— Ситуация с онкологией особенно настораживает. Предполагаю, что причина несостоявшихся закупок онкопрепаратов – это недостаточная квалификация управленческих процессов. Необходимо усилить работу органов управления здравоохранением на региональном и на федеральном уровнях с производителями и поставщиками лекарственных средств. Учитывая, что в соответствующем национальном проекте онкология – один из главных приоритетов, то Приказ о расчете НМЦК становится препятствием к реализации «майского указа» президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. На мой взгляд, никаких действий органами управления здравоохранением не предпринято, кроме первого и пока единственного совещания, которое инициировано ОНФ в начале 2019 года, – отметил эксперт проекта ОНФ «За честные закупки», председатель координационного совета Движения против рака Николай Дронов.