Орловщина попала в топ-20 регионов с минимальной закредитованностью населения

Орловская область, по данным «Национального бюро кредитных историй», попала в топ-20 регионов, где самая большая часть заемщиков имеет наименьшую закредитованность. Так, не испытывает необходимости брать кредиты или тратит на обслуживание долгов менее 10% своих доходов каждый третий житель нашего региона. Лучше ситуация еще в 14 областях, в том числе в обеих столицах.

— В целом, уровень долговой нагрузки российских заемщиков остается на приемлемом уровне. При этом достаточно активно растет доля граждан с низким уровнем долговой нагрузки. Для этих заемщиков текущая ситуация с обслуживанием долговых обязательств не содержит каких бы то было существенных рисков. Кроме того, неуклонно снижается и доля самых закредитованных заемщиков, у которых на обслуживание кредитных обязательств уходит более 60% ежемесячных доходов. Как правило, это представители самых бедных слоев населения. У них долговая нагрузка остается наиболее высокой среди всех категорий граждан и им, соответственно, труднее всего обслуживать свои кредитные обязательства, — отметил генеральный директор «Национального бюро кредитных историй» Александр Викулин.

Зачем люди берут кредиты и как попадают в замкнутый круг нехватки собственных средств — читайте в расследовании издания «Сноб».