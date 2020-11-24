Орловщина попала в топ регионов с самым жутким дефицитом ковидных коек

Издание “Газета.Ру” сообщило, что в среднем в России на данный момент занято свыше 78% коечного фонда. Однако в шести регионах наблюдается критичная ситуация в связи с заполняемостью более 90% коек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По мнению вице-премьера, критичная ситуация наблюдается в Крыму, где занято 93,6% коечного фонда, в Орловской области, где занятость коек составляет 92,7%, в Мордовии – 92,1%, Ивановской области – 92%, в Коми — 90,6% и в Санкт-Петербурге — 90,3%.

Вместе с тем, в ходе последнего прямого эфира в соцсетях губернатор Андрей Клычков заявил: “что касается коечного фонда, от норматива у нас на сегодняшний день свободно 30%”. Когда вся страна считает от реального числа свободных мест, глава региона продолжает следить за какими-то своими нормативами. Между тем, оперативный штаб по коронавирусу сообщил такие данные. По состоянию на 23 ноября в Орле и области развернуты 1472 койки, из них занято 1348.

В настоящее время полным ходом идет перепрофилирование хирургического корпуса больницы им. Н.А. Семашко для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: формируются шлюзы и зонируются помещения в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, а также ведутся работы по формированию подводок кислорода, усилению действующих мощностей кислородной станции. Соответствующий инструктаж проходят медицинские работники, которые переведены из других отделений для оказания помощи COVID-пациентам. Формируется необходимый запас медикаментов и средств индивидуальной защиты. С вводом этого корпуса регион получит дополнительный коечный фонд, который предназначен для пациентов с тяжелым течением заболевания. В дальнейшем планируется развернуть дополнительные койки также на базе Кромской ЦРБ и других лечебных учреждений региона.