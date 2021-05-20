20 мая 2021



Орловщина присоединится к «Российскому Азимуту – 2021» (12+)

Масштабное спортивное мероприятие запланировано на 23 мая. Напомним, впервые «Российский Азимут» был организован и проведен в 2006 году. Тогда на старт вышли более 170 тысяч опытных мастеров и любителей увлекательного вида спорта и активного отдыха. В этом году 73 региона Российской Федерации заявили о своей готовности принять участие в соревнованиях. В Орловской области участниками спортивного мероприятия станут около полутора тысяч человек.

Суть спортивного ориентирования состоит в том, чтобы с помощью карты и компаса найти на местности определенное количество контрольных пунктов и как можно скорее добраться до финиша. Трасса на карте изображена при помощи кружков. В центре каждого кружка находится контрольный пункт. Последовательность прохождения пунктов произвольная. На каждом контрольном пункте находится компостер (фломастер), при помощи которого участники делают отметку в своей контрольной карточке. Путь следования на следующий пункт не определен, каждый сам выбирает, как до него лучше добраться.

Победителей соревнований «Российский Азимут» ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы. Соревнования в этом году пройдут на территории ОГАУ. Старт первых групп начнется в 12.00. Подробная информация размещена на официальном сайте БУ ОО «СШОР №10».

 

Орловская область награждена дипломом всероссийского конкурса «Самый читающий регион»
Орловские налоговики разъясняют порядок получения льгот по транспортному налогу
Орловские приставы будут быстрее рассматривать обращения, связанные с арестом денежных средств
Опубликовано 20 мая 2021 в 16:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 232

Комментарии закрыты.

Новости

Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"