Орловщина присоединится к «Российскому Азимуту – 2021» (12+)

Масштабное спортивное мероприятие запланировано на 23 мая. Напомним, впервые «Российский Азимут» был организован и проведен в 2006 году. Тогда на старт вышли более 170 тысяч опытных мастеров и любителей увлекательного вида спорта и активного отдыха. В этом году 73 региона Российской Федерации заявили о своей готовности принять участие в соревнованиях. В Орловской области участниками спортивного мероприятия станут около полутора тысяч человек.

Суть спортивного ориентирования состоит в том, чтобы с помощью карты и компаса найти на местности определенное количество контрольных пунктов и как можно скорее добраться до финиша. Трасса на карте изображена при помощи кружков. В центре каждого кружка находится контрольный пункт. Последовательность прохождения пунктов произвольная. На каждом контрольном пункте находится компостер (фломастер), при помощи которого участники делают отметку в своей контрольной карточке. Путь следования на следующий пункт не определен, каждый сам выбирает, как до него лучше добраться.

Победителей соревнований «Российский Азимут» ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы. Соревнования в этом году пройдут на территории ОГАУ. Старт первых групп начнется в 12.00. Подробная информация размещена на официальном сайте БУ ОО «СШОР №10».