11 августа 2021



Орловщина продолжит создавать “Точки роста” и “Технопарки”. Тем временем счета не всех школ еще разблокированы

В 2024 году в Орловской области будут созданы 69 центров образования «Точка роста» и еще один технопарк «Кванториум». Это стало возможным благодаря тому, что Орловская область оказалась в числе победителей по итогам конкурсных отборов минпросвещения на предоставление в 2024 году регионам федеральных субсидий, — сообщила пресс-служба облправительства.

По результатам конкурса в 2024 году в регионе будут созданы 69 центров образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» и еще один детский технопарк «Кванториум». Кроме того, 52 образовательные организации обновят материально-техническую базу для внедрения цифровой образовательной среды. Таким образом, в регионе продолжится улучшение образовательной инфраструктуры в рамках национального проекта «Образование», — отрапортовали чиновники.

Тем временем, как мы уже сообщали, накануне нового учебного года еще не все счета школ и детских садов разблокированы. Обещают, что это случится только к середине августа. За счет чего школы будут жить после 1 января 2022 года, увы, никто не знает.

 

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Опубликовано 11 Авг 2021 в 16:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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