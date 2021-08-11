Орловщина продолжит создавать “Точки роста” и “Технопарки”. Тем временем счета не всех школ еще разблокированы

В 2024 году в Орловской области будут созданы 69 центров образования «Точка роста» и еще один технопарк «Кванториум». Это стало возможным благодаря тому, что Орловская область оказалась в числе победителей по итогам конкурсных отборов минпросвещения на предоставление в 2024 году регионам федеральных субсидий, — сообщила пресс-служба облправительства.

По результатам конкурса в 2024 году в регионе будут созданы 69 центров образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» и еще один детский технопарк «Кванториум». Кроме того, 52 образовательные организации обновят материально-техническую базу для внедрения цифровой образовательной среды. Таким образом, в регионе продолжится улучшение образовательной инфраструктуры в рамках национального проекта «Образование», — отрапортовали чиновники.

Тем временем, как мы уже сообщали, накануне нового учебного года еще не все счета школ и детских садов разблокированы. Обещают, что это случится только к середине августа. За счет чего школы будут жить после 1 января 2022 года, увы, никто не знает.