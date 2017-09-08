Орловщина упала в рейтинге научно-технологического развития субъектов до 65 места

За год наша область потеряла сразу 6 позиций. Такие данные приводит РИА Рейтинг. Как говорится в сопроводительной записке, «в последнее время в нашей стране заметно стремление активного развития отраслей науки и передовых технологий. Однако, следует заметить, что сохраняется ряд факторов, сдерживающих максимально широкое развитие сферы науки и инноваций, ключевым из которых остается недостаток финансирования, что сказывается как на зарплатах ученых и инженеров, так и на материально-технической базе для НИОКР. Доля внутренних затрат на исследования и разработки не меняется в течение как минимум 6 лет и составляет, по данным Росстата, чуть более 1% от ВВП».

Многие компании ограничивают инвестиции в науку и новые технологии. Здесь сказывается сырьевая направленность российской экономики. Ведь куда проще получать прибыль от вложений в добычу, чем финансировать фундаментальные высокотехнологичные разработки с прицелом на десятилетия. При этом можно отметить, что отечественная научная сфера сохраняет свои позиции по ряду направлений научной деятельности и вкладу в мировую науку. Одной из важнейших проблем так же является внедрение передовых научных разработок, что представляет собой довольно старую, но так до конца и нерешенную проблему.

Особенно обидно орловцам читать следующий абзац: «Вполне естественно, что лидерами являются индустриально развитые регионы, так как в советские годы промышленность являлась главным заказчиком на новые идеи и технологии. По этой же причине аутсайдерами стали субъекты РФ, которые мало затронул процесс индустриализации как во времена СССР, так и в последующие годы. На последних местах расположились Республика Ингушетия, Республика Алтай, Республика Калмыкия. Также низкое значение индекса научно-технологического развития имеют Республика Хакасия и Карачаево-Черкесская Республика».

Напомним, еще совсем недавно Орел славился на всю страну своими заводами — сейчас это либо заброшенные здания, либо торговые центры на базе заводских цехов. Одним из последних стало банкротство завода «Орлэкс» — комплекс заводских корпусов до сих пор занимает в городе целый квартал. Также в прошлом году прекратил свое существование завод силикатного кирпича. На грани банкротства уже несколько лет балансирует «Дормаш». Все это не могло не сказаться на положении Орловщины в сводной таблице.