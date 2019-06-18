Орловщина упала в рейтинге по уровню благосостояния семей

Жители Орловской области стали еще беднее. Если в 2017 году наш регион в рейтинге благосостояния семей был на 71 месте, то в новом рейтинге, опубликованном РИА Рейтинг, мы опустились уже на 75 место (из 85 — так что падать еще есть куда). Данные учитываю максимально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми и одним ребенком после минимальных расходов. В 2018 году в семьях с двумя детьми оставалось 14,6 тысячи рублей в месяц. С одним ребенком — 24,1 тысячи.

Рейтинг рассчитывался по остатку денежных средств семьи, получаемых в виде заработной платы, после минимальных расходов. В качестве минимального уровня затрат использовался региональный прожиточный минимум. Для семьи с двумя детьми расчет производился путем сложения средней в регионе номинальной заработной платы двух взрослых человек по итогам года и вычитанием из получившейся суммы двух региональных прожиточных минимумов для трудоспособного населения и двух – для детей. Для семьи с одним ребенком из суммы двух региональных номинальных средних зарплат вычитались два прожиточных минимума для трудоспособного населения и одного для ребенка. Конечно, в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты, определенно, быть не могут. Поэтому остаток денежных средств является максимально возможным значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат. Полученный результат, а именно денежный остаток семей с двумя детьми после минимальных трат, выступает в рейтинге в качестве индикатора, позволяющего проводить сравнительную оценку регионов РФ.