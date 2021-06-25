25 июня 2021



Орловщина в лидерах по севу гречихи. Впрочем, на ценах это никак не отражается — крупа “золотая”

Орловская область занимает первое место в ЦФО по севу гречихи в 2021 году — 49,3 тыс. га. На втором месте – Тульская область (15,9 тыс. га), на третьем – Курская область (12,4 тыс. га). Такие данные приводит «Центр Агроаналитики». Кстати, в 2020 году сев гречихи в Орловской области был произведен на площади 47,5 тыс. га. Таким образом, рост посевных площадей гречихи составил 1,8 тыс. га.

По данным мониторинга, наш регион занимает 4 место в ЦФО по севу ярового рапса (39,6 тыс. га, 113,2% от прогноза на 2021 год). Рост по сравнению с 2020 годом – 8,8 тыс. га.

Впрочем, рекордные показатели сева гречихи никак не отражаются на цене готового продукта в торговых сетях. Гречка подорожала только в прошлом месяце на 6,7% — сообщают наши коллеги из “ОрелГрада”. Если же вбить в поиск “подорожание гречки Орловская область”, то Яндекс выдает несколько десятков сообщений. Из них следует, что рекорды-рекордами, а цены на одну из самых полезных и доступных круп повышаются каждый год стахановскими темпами.

Чтобы не травмировать психику покупателей а заодно сделать рост цен менее заметным, магазины перешли с продажи килограммовых упаковок гречки на пакеты по 900 граммов. Потом на 800-граммовые. Сейчас в продаже в орловских магазинах уже пакеты по 700 граммов. Учитывая рекорды, о которых рапортует областное правительство, к концу 2021 года можно ожидать появления на прилавках пакетов гречки по 600 граммов.

 

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Опубликовано 25 Июн 2021 в 11:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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