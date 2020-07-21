Орловщина вошла в тройку худших регионов ЦФО по качеству жизни

Орловская область в рейтинге качества жизни уступила лишь Ивановской области. Исследование подготовило рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК. Аналитики НКР выбрали для оценки регионов десять критериев — от оборота розничной торговли на душу населения (как индикатора спроса), доступности жилья, уровня занятости и сбережений до обеспеченности педагогами и врачами. Учитывались также климатические условия проживания. Чтобы исключить завышение отдельных показателей, в частности уровня обеспеченности социальной инфраструктурой в расчете на каждого жителя, делалась поправка на долю проживающих в регионе (подробнее — в материале о методологии рейтинга). На часть показателей региональные власти не в состоянии повлиять, в первую очередь на климат, другие же напрямую зависят от качества их работы, говорят в НКР.

Оценки делались на основе данных Росстата, Федеральной налоговой службы и Банка России. Рейтинг, который пока фиксирует благосостояние жителей регионов до пандемического кризиса, планируется обновлять ежегодно. В итоговом списке Орловская область набрала 2,73 балла, уступив среди регионов ЦФО только Ивановской области с показателем 2,43. Самым недружелюбным для жизни регионом в ЦФО стала Костромская область с показателем 1,76.

Аутсайдеры и лидеры рейтинга оказались в целом ожидаемыми, отметил замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. В то же время рейтингу НКР не хватает инновационности: используется только стандартная, официальная статистика, что ставит под вопрос актуальность исследования в то время, когда появляются новые виды и источники данных, показатели, которые можно считать на основе big data, критичен Сальников. Сама госстатистика может вызывать вопросы, в том числе в отношении используемых показателей: к примеру, стоимость основных фондов в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта на душу населения — очень агрегированный и, возможно, мало что показывающий индикатор, потому что непонятно, как проводилась оценка самих фондов и их качества, указывает замглавы ЦМАКП.