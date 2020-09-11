Орловщина — вторая с конца по лесистости среди областей ЦФО

Орловщина занимает вторую строчку с показателем 8% по лесистости среди областей ЦФО. Хуже нас обстоят дела с зелеными легкими только в Липецкой области, где этот параметр 7,3%. Для сравнения в соседней Брянской области 32,8%. В Калужской вообще 45,2% (данные за 2017 год). При этом Орловские чиновники не горят желанием делать наш регион зеленее. На официальном портале говорится, что одна из целей программы с циничным названием «Развитие лесного хозяйства Орловской области» на ближайшую перспективу — сохранить показатель на уровне 8%. То есть по факту вопреки развитию ни о каком развитии и речи не идет.

Чтобы сохранить хоть то, что есть, регион потратит за 5 лет более полумиллиарда рублей. В основном, это будут средства федерального бюджета. При этом увеличение площади лесовосстановления произойдет всего до 82 га. А баланс выбытия и воспроизводства лесов сохранится на уровне 100 %. Среди прочих моментов отметим

оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, необходимой специализированной техникой и оборудованием на 70%. Также будет сформирован запас лесных семян (не менее 1,930 тонны).