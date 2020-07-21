Орловщина вышла на плато по коронавирусу

За последнюю неделю в регионе зарегистрировано 338 случаев новой коронавирусной инфекции, что на уровне предыдущей недели (336 случаев). Средний темп прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 29 календарной неделе составил 0,8%, что соответствует общероссийским показателям. По словам руководителя регионального Роспотребнадзора Александра Румянцева, из общего количества заболевших COVID-19 в Орловской области 91,7% приходится на взрослое население и 8,3% на детей в возрасте до 17 лет включительно. В структуре заболевших коронавирусной инфекцией удельный вес внебольничных пневмоний составляет 20,4%, случаи с клиническими проявлениями ОРВИ составляют 45,6%, на долю бессимптомных форм приходится 34%.

По результатам лабораторных исследований в клиническом материале 1 081 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» выявлена РНК новой коронавирусной инфекции, в том числе у 998 пациентов внебольничная пневмония средней степени тяжести (92,3%) и в респираторной поддержке данные пациенты не нуждаются, у 83 (7,7%) пациентов тяжелая степень.

На 29 календарной неделе на территории региона зарегистрировано 164 случая внебольничной пневмонии, показатель составил 22,18 на 100 тыс. населения области, что на 13,2% ниже показателя заболеваемости предыдущей недели. В структуре заболевших новой коронавирусной инфекцией удельный вес внебольничных пневмоний граждан в возрасте 30-49 лет составляет 21,1%, граждан 50-64 года составляет 40,7%, граждан в возрасте 65 лет и старше – 34,3%.

На территории Орловской области зарегистрировано 15 очагов с групповой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, с числом пострадавших 813 человека, за последнюю неделю количество пострадавших в очагах – 69. Под наблюдением остаются 4 очага с групповой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией с общим количеством пострадавших – 576.

Кроме того, зарегистрировано 505 семейных очагов, с количеством пострадавших 1 820, в том числе за последнюю неделю 23 семейных очага с числом пострадавших 88.

Лабораториями государственных и частных медицинских организаций проведено свыше 99 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию. Также в Орловской области проведено свыше 5 тысяч серологических исследований на антитела к новой коронавирусной инфекции. По результатам исследований антитела выявлены в 358 случаях или 7%.

Роспотребнадзором произведен расчет основных показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-2019. Коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции (Rt) составляет 0,92. Наличие свободного коечного фонда в Орловской области составляет 154,6% от нормативной потребности в инфекционных койках и 59,2% от имеющегося коечного фонда. Охват тестированием населения методом ПЦР, рассчитываемый как среднее значение за предыдущие 7 дней, составляет 123,3 на 100 тыс. человек, — рассказали в пресс-службе областного правительства.