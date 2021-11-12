12 ноября 2021



Орловщина закупает экспресс-тесты для диагностики COVID-19 в стационарах

Правительство страны планирует в течение следующих трех месяцев закупить 14 млн экспресс-тестов для диагностики COVID-19. Предполагается, что средства будут выделены из федерального бюджета. Тесты позволят дифференцировать пациентов с коронавирусом от заболевших ОРВИ и гриппом.
Всего в Орловской области на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР проведено 878 650 лабораторных исследований. Они проводятся лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии, а также лабораториями государственных и частных медицинских организаций. В настоящее время охват тестированием населения методом ПЦР составляет 336,1 на 100 тыс. населения.

На наличие антител к новой коронавирусной инфекции проведено 103 381 серологическое исследование. По результатам исследований антитела к новой коронавирусной инфекции (IgG к SARS-CoV-2) выявлены в 30,7% случаев, — рассказали в пресс-службе областной администрации.

 

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Опубликовано 12 Ноя 2021 в 15:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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