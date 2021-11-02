Орловщина закупит кислородные концентраторы на 64,5 млн рублей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение № 3105-р от 1 ноября 2021 года. Всего на приобретение 50 регионами кислородных концентраторов выделено свыше 5 млрд рублей. В Орловскую область для этих целей будет направлено более 64,57 млн рублей, — рассказали в пресс-службе облправительства.

Выделенные средства покроют расходы, в том числе и на проведение пусконаладочных работ. Полученные средства помогут увеличить эффективность борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, кислородные концентраторы не заменяют разводку кислородом по больничным палатам, а дополняют. Эти приборы позволяют извлекать кислород прямо из окружающего воздуха, очищать, увлажнять и давать под напором больным, которые в этом нуждаются. Стоимость подобных устройств колеблется от 45 до 75 тысяч за штуку в зависимости от производительности. Концентраторы подешевле выдают всего 5 литров кислорода в минуту. Для тяжелых больных (а в больницах в основном такая категория пациентов) требуется порядка 10 литров кислорода в минуту.