2 ноября 2021



Орловщина закупит кислородные концентраторы на 64,5 млн рублей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение № 3105-р от 1 ноября 2021 года. Всего на приобретение 50 регионами кислородных концентраторов выделено свыше 5 млрд рублей. В Орловскую область для этих целей будет направлено более 64,57 млн рублей, — рассказали в пресс-службе облправительства.

Выделенные средства покроют расходы, в том числе и на проведение пусконаладочных работ. Полученные средства помогут увеличить эффективность борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, кислородные концентраторы не заменяют разводку кислородом по больничным палатам, а дополняют. Эти приборы позволяют извлекать кислород прямо из окружающего воздуха, очищать, увлажнять и давать под напором больным, которые в этом нуждаются. Стоимость подобных устройств колеблется от 45 до 75 тысяч за штуку в зависимости от производительности. Концентраторы подешевле выдают всего 5 литров кислорода в минуту. Для тяжелых больных (а в больницах в основном такая категория пациентов) требуется порядка 10 литров кислорода в минуту.

 

В фарше орловского производства нашли сальмонеллу
Пушкинский День в Орле
Ограничение движения в Орле в праздничные дни
Опубликовано 02 Ноя 2021 в 13:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 38

Комментарии закрыты.

Новости

ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"