Орловщина заняла пятое место с конца в рейтинге рождаемости регионов

Федеральный проект «Трезвая Россия» и экспертно-аналитический центр при Общественной палате РФ составили национальный рейтинг рождаемости. Орловская область попала в пятерку аутсайдеров, с самыми низкими демографическими показателями. Наш регион занял пятое место с конца, набрав всего 26,46 балла — сообщает газета «Известия».

Итоговый балл складывался из пяти критериев: рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество искусственных прерываний беременности, уровень социального комфорта для рождаемости. Чем выше балл, тем благополучнее регион по обозначенным показателям. Наибольшее падение наш регион показал по второму критерию «приросту населения», то есть тому, насколько рождаемость за год превышает смертность.