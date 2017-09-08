Орловщине угрожают новые заболевания животных

В России появляются новые инфекционные заболевания животных, ранее не зарегистрированные на нашей территории. Одним из них является так называемая вирусная болезнь Шмалленберга. Все детали о новом заболевании узнали наши коллеги из газеты «Уездный город». В частности, как пояснил начальник районной станции по борьбе с болезням сельхозживотных Сергей Аверкиев, совсем недавно был установлен факт вывоза крупного рогатого скота, в крови которого обнаружены антитела к вирусу болезни Шмалленберга, из Калужской области для убоя в неизвестном направлении. Такое несанкционированное перемещение животных может стать основной причиной распространения любых заболеваний животных инфекционной этиологии, в том числе новых.

Что касается истории заболевания, в августе 2011 года у трех дойных коров в городе Шмалленберг обнаружили неизученные симптомы. Новому вирусу дали имя немецкого города. В январе 2012 года заболевание было диагностировано в Великобритании. В настоящее время болезнь Шмалленберга отмечена в ряде стран Западной Европы. Вновь классифицированный вирус стремительно распространяется по странам Европейского союза. Ветеринарные службы этих государств работают с разной степенью эффективности. В последнее десятилетие из зарубежных стран, включая страны ЕС, в Россию активно происходит ввоз племенного генетического материала, включая высокопродуктивных животных, эмбрионы, замороженное семя. Через нашу страну пролегает транзит завоза животных в другие страны, в частности, в Казахстан, — пояснил в интервью изданию Сергей Аверкиев.

К вирусу Шмалленберга восприимчивы жвачные парнокопытные животные – крупный рогатый скот молочного и мясного направления, овцы и козы. Инкубационный период заболевания от одного до пяти дней. Клинические признаки — снижение удоев, диарея, лихорадка. У крупного рогатого скота они проходят через несколько дней, а у мелкого рогатого скота клинические признаки иногда могут отсутствовать. Взрослое стадо может быть поражено на 20-70%. У всех видов животных, восприимчивых к заболеванию, наблюдаются аборты и появление потомства с пороками развития: врожденными дефектами суставов, гидроцефалией, скручиванием шеи, замещением мозговой ткани кистозными образованиями, сращиванием конечностей. Такое потомство, как правило, погибает сразу после рождения. Процент падежа варьируется от 20 до 50% в стадах, зараженных вирусом. Основных путей заражения животных два. Во-первых, при укусах кровососущих насекомых и, во-вторых, от материнского организма плоду в процессе внутриутробного развития. Сведений о заболеваемости людей нет, хотя исследования, проведенные в Голландском национальном институте охраны здоровья и окружающей среды, возможность заражения людей не исключают.

Добавляет остроты ситуации тот факт, что на данный момент против этого заболевания не разработано вакцины. Поскольку болезнь новая и мало изученная, нужно время для проведения соответствующих исследований, чтобы определить, какие меры контроля должны применяться. На создание иммунного лекарства против данного вирусного заболевания, по мнению ряда зарубежных ученых, потребуется несколько лет. Но уже сейчас заболевание наносит огромный экономический ущерб, — пишет издание.