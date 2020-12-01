1 декабря 2020



Орловщину ждет не только перепись населения, но и микроперепись животных

В августе 2021 года в Орловской области пройдет первая сельскохозяйственная микроперепись. Это необходимо, чтобы понять произошедшие структурные изменениях в сельском хозяйстве. Полученные данные будут использованы для разработки прогноза развития отрасли и мер экономического воздействия для повышения эффективности сельхозпроизводства.

В ходе сельскохозяйственной микропереписи переписчики будут использовать планшетные компьютеры для опроса хозяйств населения. Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели смогут предоставить сведения по программе переписного листа в электронном виде через систему веб-сбора сайта Росстата.

Опросные листы будут содержать вопросы о размерах посевных площадей по группам культур, площадей, занятых плодовыми многолетними насаждениями, а также о численности поголовья сельскохозяйственных животных и птицы.

Переписчики опросят всех, кто имеет земельные участки и производит на них сельскохозяйственную продукцию, а также имеет сельскохозяйственных животных.
Предварительные итоги сельскохозяйственной микропереписи будут подведены в IV квартале 2021 года, окончательные – в IV квартале 2022 года. Микропереписи будут проводиться на постоянной основе один раз в 10 лет, через 5 лет после завершения очередной Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

 

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Опубликовано 01 Дек 2020 в 17:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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