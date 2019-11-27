Орловщину ждет очень красивое и очень опасное явление — ледяной дождь

По данным Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России с 28 ноября по 29 ноября на территорию Центрального федерального округа со стороны Черного моря придет циклон. Он принесет с собой теплые атмосферные массы. В итоге нашу область ожидает потепление и дожди. Когда у поверхности земли находится холодный воздух, а над ним слой более тёплого воздуха с положительной температурой — возможно выпадение так называемого “ледяного дождя”. Переохлажденная вода, попадая на холодные предметы, покрывает их коркой льда. На дорогах образуется гололедица. В связи с этим вероятны риски нарушения энергоснабжения и транспортного сообщения.

При возникновении аварийных ситуаций и происшествий (чрезвычайных ситуаций) немедленно обращайтесь в экстренные службы (101, 102, 103, 104, 112), а также в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» по телефонам 43-22-12; 43-37-35.

Есть в этой ситуации хоть и небольшой, но положительный момент. Ледяного дождя с нетерпением ждут фотографы. Ледяная корка покрывает не только дороги и провода, но вообще все. Оставшиеся на клумбах сухоцветы, гроздья рябины, сухие листья — все это становится на несколько часов невероятной и довольно редкой в наших краях красотой.