Орловская библиотека чуть не осталась без гранта на 10 миллионов рублей

Перераспределение средств городского бюджета позволит муниципальной библиотеке имени Пушкина получить 10-миллионный федеральный грант. Напомним, очередные поправки в бюджет города были приняты на октябрьской сессии горсовета. По предложению профильного комитета депутаты перераспределили средства, которые администрация предлагала направить в УКХ на содержание парков и скверов города. Дело в том, что сейчас УКХ еще не использовал до конца все средства, распределенные в сентябре. Подрядчик на выполнение этих работ определится только в конце ноября, так, что до конца года должно хватить уже имеющихся денег. 2 млн 940 тыс рублей были направлены на другие цели. В частности, миллион из этих средств решено направить на ремонт помещения в здании по улице Комсомольская, 65 для переезда Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина, ставшей в этом году обладателем гранта в размере 10 млн рублей за победу в федеральном проекте «Культурная среда». Без ремонта помещения библиотека рискует не получить выигранный грант. Часть средств перераспределены учреждениям образования города на погашение кредиторской задолженности.