5 ноября 2019



Орловская библиотека чуть не осталась без гранта на 10 миллионов рублей

Перераспределение средств городского бюджета позволит муниципальной библиотеке имени Пушкина получить 10-миллионный федеральный грант. Напомним, очередные поправки в бюджет города были приняты на октябрьской сессии горсовета. По предложению профильного комитета депутаты перераспределили средства, которые администрация предлагала направить в УКХ на содержание парков и скверов города. Дело в том, что сейчас УКХ еще не использовал до конца все средства, распределенные в сентябре. Подрядчик на выполнение этих работ определится только в конце ноября, так, что до конца года должно хватить уже имеющихся денег. 2 млн 940 тыс рублей были направлены на другие цели. В частности, миллион из этих средств решено направить на ремонт помещения в здании по улице Комсомольская, 65 для переезда Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина, ставшей в этом году обладателем гранта в размере 10 млн рублей за победу в федеральном проекте «Культурная среда». Без ремонта помещения библиотека рискует не получить выигранный грант. Часть средств перераспределены учреждениям образования города на погашение кредиторской задолженности.

 

Орловские полицейские отметили сразу два юбилея
В Орловской области состоится чемпионат по планерному спорту
Инвесторы не решают проблемы занятости в Орловской области
Опубликовано 05 Ноя 2019 в 15:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"