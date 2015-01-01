Орловская «дорога смерти» снова попала на видео. Не прошло и года

В прошлом году доверенное лицо губернатора из Верховского района обратилось к главе региона с просьбой помочь в непростой ситуации с перевозкой сложных больных. По словам местной жительницы, в Верховье есть больница, откуда сложных пациентов нередко направляют на операцию в Ливны. Дорогу от одного райцентра до другого местные жители прозвали «дорогой смерти» — она разбита настолько, что и здоровому человеку доехать до Ливен непросто. А что уж говорить о сложных больных, ведь едут они не на иномарках с мягкой подвеской. Наше издание писало об этом в материале «Да и бог с ними!» (№9 (457) от 22 марта 2017 г. )

Напомним, когда чиновники узнали, что отремонтировать необходимо «не больше 40 километров» — в зале раздался дружный смех. «Всего-то» смеялись «рукамиводители», не понимая, что для некоторых селян сорок километров — это вовремя сделанная операция, это еще пара-тройка (а может и не один десяток) лет жизни на радость детям и внукам. Потом прошла информация, что «дорогу смерти» все же отремонтируют. И вот, в мае 2018 года появилось свежее видео, на котором запечатлен участок «дороги смерти» от поселка Русский Брод до Ливен. Видео опубликовал пользователь Андрей Родославов. Судя по записи, дорогой назвать это сложно — просто направление.