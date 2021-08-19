19 августа 2021



Орловская дзюдоистка стала бронзовым призером Кубка Европы

Соревнования проходили в Оренбурге 7 и 8 августа.

Елизавета Петрушина представила Орловскую область в составе сборной Российской Федерации. Спортсменка принесла команде бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг, сообщает официальный Портал Орловской области.

Всего российским спортсменам удалось завоевать 36 медалей разной пробы.

Отметим, в соревнованиях приняли участие более 200 человек, представлявших сборные команды Азербайджана, Республики Беларусь, Грузии, Италии, Казахстана, Киргизии, Люксембурга, Молдовы, Нидерландов, Словении, Таджикистана, Финляндии, Хорватии и Эстонии и России.

 

Четыре года исправительной колонии за истязание детей
В Орловской области ожидается ухудшение погодных условий
В Орле на карантин по ОРВИ закрыты 17 школ
Опубликовано 19 Авг 2021 в 13:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

Комментарии закрыты.

Новости

ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"