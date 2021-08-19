Орловская дзюдоистка стала бронзовым призером Кубка Европы

Соревнования проходили в Оренбурге 7 и 8 августа.

Елизавета Петрушина представила Орловскую область в составе сборной Российской Федерации. Спортсменка принесла команде бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг, сообщает официальный Портал Орловской области.

Всего российским спортсменам удалось завоевать 36 медалей разной пробы.

Отметим, в соревнованиях приняли участие более 200 человек, представлявших сборные команды Азербайджана, Республики Беларусь, Грузии, Италии, Казахстана, Киргизии, Люксембурга, Молдовы, Нидерландов, Словении, Таджикистана, Финляндии, Хорватии и Эстонии и России.