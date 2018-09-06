Орловская ГАИ просит граждан сообщать о недостатках улично-дорожной сети вблизи школ

УГИБДД УМВД России по Орловской области предлагает гражданам сообщать об обнаруженных недостатках в обустройстве улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, а также на маршрутах движения школьных автобусов.

Каждое обращение будет рассмотрено в рамках компетенции Госавтоинспекции (при необходимости — с выездом на место), о результатах заявителям сообщат. По результатам планируется внесение владельцам автодорог предложений по совершенствованию организации дорожного движения и внесению изменений в действующие программы по повышению безопасности дорожного движения.

Сообщение о недостатках можно оставить на официальном сайте УМВД по Орловской области в разделе «Прием обращений», информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.