6 сентября 2018



Орловская ГАИ просит граждан сообщать о недостатках улично-дорожной сети вблизи школ

УГИБДД УМВД России по Орловской области предлагает гражданам сообщать об обнаруженных недостатках в обустройстве улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, а также на маршрутах движения школьных автобусов.

Каждое обращение будет рассмотрено в рамках компетенции Госавтоинспекции (при необходимости — с выездом на место), о результатах заявителям сообщат. По результатам планируется внесение владельцам автодорог предложений по совершенствованию организации дорожного движения и внесению изменений в действующие программы по повышению безопасности дорожного движения.
Сообщение о недостатках можно оставить на официальном сайте УМВД  по Орловской области в разделе «Прием обращений», информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

В Орловской области молодой человек погиб, пытаясь сделать селфи
В Орловской области выявлена токсико-инфекционная болезнь овец, приводящая к 100-процентной летально...
ОНФ: На Орловщине ни один противотуберкулезный препарат не попал в список льготных лекарств
Опубликовано 06 Сен 2018 в 16:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

Комментарии закрыты.

Новости

Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"