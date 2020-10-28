28 октября 2020



Орловская госавтоинспекция пожаловалась на сбои в работе портала госуслуг

Орловских водителей предупредили, что в ближайшее время прием граждан по вопросам представления госуслуг по линии госавтоинспекции будет осуществляться с использованием систем электронной очереди или в порядке «живой очереди». “Это связано с техническими сбоями взаимодействия ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг, в результате чего подать заявки и необходимые документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений через портал было затруднительно” — говорится в официальном заявлении на сайте УМВД.

“В настоящее время принимаются необходимые меры по восстановлению механизма взаимодействия. При фактическом возобновлении работы предварительная запись на получение государственных услуг по линии госавтоинспекции через единый портал госуслуг вновь станет доступной. Информация об окончании работ по устранению технического сбоя и о возобновлении приема граждан через портал госуслуг будет сообщена дополнительно. До этого времени госавтоинспекция рекомендует непосредственно обращаться в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД и записываться на прием в порядке электронной или «живой» очереди”, — отметили в пресс-службе полиции.

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, прием в подразделениях будет осуществляться с соблюдением всех мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Для исключения скопления большого числа посетителей в зависимости от количества находящихся на приеме граждан руководство регистрационно-экзаменационного подразделения вправе принять решение об изменении режима работы. В случае необходимости могут быть увеличены как часы приема, так и число задействованных сотрудников.

Информация об изменении режимов и условий работы регистрационно-экзаменационных подразделений будет оперативно размещаться на региональных страницах официального сайта госавтоинспекции (гибдд.рф), а также в официальных аккаунтах региональных подразделений ГИБДД в социальных сетях.

 

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Опубликовано 28 Окт 2020 в 17:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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