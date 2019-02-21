Орловская испытательная лаборатория не выявила АЧС и грипп птиц в ходе планового мониторинга

Сотрудники отдела молекулярных исследований Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования 98 проб патологического и биоматериала (селезенка от диких кабанов и свиней, кровь от свиней, помет от дикой и домашней птицы) на африканскую чуму свиней и грипп птиц. Положительных результатов не зафиксировано, информирует пресс-служба учреждения.

Африканская чума свиней — высококонтагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, чаще острым течением, цианозом кожи, обширными геморрагиями во внутренних органах и большой летальностью. Экономический ущерб от АЧС очень велик. Он слагается из высокой (почти 100-процентной) гибели заболевших животных, уничтожения всех подозреваемых в заражении в эпизоотическом очаге, убоя на мясо свиней хозяйств угрожаемой зоны, а также затрат на проведение мер по ликвидации болезни (карантин, дезинфекция, сжигание трупов и т. д.).

Высокопатогенный грипп птиц – остро протекающее, высококонтагиозное заболевание птиц, сопровождающееся поражением дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта и нервными явлениями. Заболевание может протекать без предварительных симптомов. В группе заболевают практически все птицы, летальность от 10 до 90%. Птичий грипп на неблагополучных птицефабриках может осложняться вторичными инфекциями. Выжившая после болезни птица снижает продуктивность на 50%.