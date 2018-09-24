24 сентября 2018



Орловская кадастровая палата переезжает

Кадастровая палата по Орловской области обращает внимание жителей региона, что в связи с переездом головной офис филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Орловской области будет находиться по адресу: г.Орёл, ул.Розы Люксембург, 49.

С 1 октября 2018 года работа Удостоверяющего центра и приёма-выдачи документов (в том числе по экстерриториальному принципу) будет осуществляться по указанному адресу. Режим работы филиала остаётся прежним:

понедельник-четверг: 9.00-18.00 ч.;

пятница: 9.00-17.00;

перерыв: 13.00-13.48;

выходные: суббота, воскресенье.

Справочную информацию можно получить по телефону: (4862) 598663, информирует пресс-служба филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Орловской области.

 

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Опубликовано 24 Сен 2018 в 13:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 57

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