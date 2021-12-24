Орловская команда волонтёров Cyber Butchers преподнесла пенсионерке «киберподарок»

В рамках федерального проекта “Просто действуй”, который организовывает содружество колледжей, орловская команда Cyber Butchers провела благотворительную акцию “Киберподарок”.

Ребята нашли женщину пожилого возраста и подарили ей планшет. Также волонтёры провели обучающий урок по работе с ним: поделились базовыми знаниями по его эксплуатации.

Члены команды проконсультировали пенсионерку на предмет информационной безопасности: рассказали о самых известных схемах мошенников и способах уберечься от них; зарегистрировали её на сайте Госуслуг и в социальных сетях для общения с родственниками и друзьями и просто подарили пожилой женщине хорошее настроение.