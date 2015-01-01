Орловская «кровавая река» дошла до Липецкой области

Спиртзавод ЗАО РФК в нарушение всех возможных норм и правил уже несколько лет фактически отравляет поля и реку отходами своего производства, — сообщают наши коллеги из ГТРК «Орел».  Сбросы отходов производства в воду и почву фиксировались не раз. Есть и свежие кадры. Даже под угрозой уголовного преследования нарушения закона продолжаются — зловонную жижу, которая получается в результате выработки спирта, тоннами льют на поля.

Следственный комитет, полиция и Россельхознадзор на место преступления прибыли для отбора проб грунта. Его сравнят со здоровой почвой, взятой на соседних полях. Происхождение мелассы – неотъемлемого продукта переработки патоки — угадать не сложно. Рядом расположен спиртзавод ЗАО РФК. Между тем, в деревне Ключики все того же Краснозоренского района расположен аналогичный спиртзавод ЗАО РФК. Зловонные стоки идут прямо под заводские стены, где образуют целые озера. «Благоухание» доходит даже в соседнюю Липецкую область. Как рассказал глава Лебяженского сельского поселения Измалковского района Липецкой области Сергей Елагин: «Дети нашего поселения страдают от аллергии, у них появилась сыпь. Мы несколько раз обращались в больницу».

Что характерно, никто не решается закрыть завод-миллионер для строительства нормальных очистных сооружений. Каждый раз огромный труд журналистов и местных жителей, которые помогают поймать нарушителей с поличным, выливается в смехотворный штраф. И ситуация длится уже не один год.

 

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Опубликовано 17 Апр 2018 в 15:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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