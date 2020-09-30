Орловская лаборатория не справляется с валом анализов на КОВИД?

В телеграм-канале “Орловская медицина” опубликован скан официального письма руководителя центра гигиены и эпидемиологии главе орловского депздрава Ивану Залогину и руководителю Роспотребнадора Александру Румянцеву. На официальном бланке учреждения описывается катастрофическая ситуация с анализами на коронавирусную инфекцию.

В письме за номером 5236, в частности, говорится, что: “период с 17 августа по 26 августа в лабораторию учреждения кратно увеличилось количество доставляемых проб биологического материала для диагностики новой коронавирусной инфекции, в том числе в выходные дни. Медицинские организации г. Орла, проводящие исследования на новую коронавирусную инфекцию, не осуществляют прием проб биологического материала в выходные дни. Кроме того, пробы биологического материала доставляют не только от контингентов, определенных нормативными документами, а также от лиц, подлежащих госпитализации в соматические отделения, не контактировавших с больными COVID-19, без респираторных симптомов, без диагноза «внебольничная пневмония», прибывших на территорию Орловской области без симптомов инфекционного заболевания.

Количество ежедневно поступающих проб в лабораторию учреждения составляют от 800 до 1200 единиц в сутки, при максимальной мощности лаборатории рассчитанной на 500 единиц в сутки. Работа лаборатории сверх установленной мощности создает риски несвоевременного выполнения лабораторных исследований и выдачи результатов исследований. Прошу принять во внимание, что пять лабораторий медицинских организаций г. Орла располагают равными с лабораторией учреждения ресурсами для проведения исследований на новую коронавирусную инфекцию, однако проводят в 2,5 раза меньше исследований, чем лаборатория учреждения. В целях обеспечения выполнения требований нормативных актов по диагностике новой коронавирусной инфекции, а также формирования необходимых материальных ресурсов для проведения лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции убедительно прошу вас урегулировать вопрос по объему и маршрутизации доставляемых проб и лаборатории медицинских организаций г. Орла и учреждения с учетом имеющегося оборудования в вышеуказанных учреждениях”, — говорится в официальном письме.