Орловская митрополия проведет сбор средств на помощь женщинам и детям

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 3 июня 2018 года во всех российских храмах пройдет общецерковный сбор средств на нужды беременных и женщин с детьми, оказавшимися в кризисной ситуации.

Сбор будет приурочен к Дню защиты детей и пройдет в том числе в приходах Орловской митрополии.

«Призываю всех доброхотов принять участие в общецерковном тарелочном сборе средств на нужды беременных и женщин с детьми в кризисной ситуации, — отмечает в своем Обращении Высокопреосвященнейший митрополит Орловский и Болховский Антоний. — Участвуя в этом благом деле САМ, призываю и Вас, дорогие братья и сестры, приложить все возможные силы и средства, за что Господь сторицею вознаградит каждого из Вас».

За последние 7 лет при участии Церкви было открыто свыше 50 новых приютов для беременных и женщин с детьми — от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Кроме того, только с 2016 года число церковных центров гуманитарной помощи увеличилось более чем на сто, сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

 

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Опубликовано 30 мая 2018 в 16:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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