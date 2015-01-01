Орловская митрополия проведет сбор средств на помощь женщинам и детям

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 3 июня 2018 года во всех российских храмах пройдет общецерковный сбор средств на нужды беременных и женщин с детьми, оказавшимися в кризисной ситуации.

Сбор будет приурочен к Дню защиты детей и пройдет в том числе в приходах Орловской митрополии.

«Призываю всех доброхотов принять участие в общецерковном тарелочном сборе средств на нужды беременных и женщин с детьми в кризисной ситуации, — отмечает в своем Обращении Высокопреосвященнейший митрополит Орловский и Болховский Антоний. — Участвуя в этом благом деле САМ, призываю и Вас, дорогие братья и сестры, приложить все возможные силы и средства, за что Господь сторицею вознаградит каждого из Вас».

За последние 7 лет при участии Церкви было открыто свыше 50 новых приютов для беременных и женщин с детьми — от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Кроме того, только с 2016 года число церковных центров гуманитарной помощи увеличилось более чем на сто, сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.