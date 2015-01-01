Орловская митрополия запустила прямые трансляции богослужений митрополита Антония

Информационный отдел орловской митрополии в первую седмицу Великого поста транслирует повечерие с чтением Великого канона. Трансляция начинается в 18.00 на официальной странице в социальной сети «Фейсбук».

Следить за богослужениями, которые в понедельник, вторник, среду и четверг в Ахтырском кафедральном соборе Орла возглавит Высокопреосвященнейший митрополит Орловский и Болховский Антоний, смогут все желающие. Ссылка на трансляцию будет опубликована на главной странице сайта Орловской митрополии.

Напомним, покаянный канон — одно из величайших произведений церковной гимнографии, составлен в VII веке святым Андреем, архиепископом Критским. Церковь называет этот канон великим не столько из-за его объема (в нем 250 тропарей — стихов), сколько за внутреннее достоинство и поэтическую красоту его молитвословий.