Орловская митрополия запустила прямые трансляции богослужений митрополита Антония

Информационный отдел орловской митрополии в первую седмицу Великого поста транслирует повечерие с чтением Великого канона. Трансляция начинается в 18.00 на официальной странице  в социальной сети «Фейсбук».

Следить за богослужениями, которые в понедельник, вторник, среду и четверг в Ахтырском кафедральном соборе Орла возглавит Высокопреосвященнейший митрополит Орловский и Болховский Антоний, смогут все желающие. Ссылка на трансляцию будет опубликована на главной странице сайта Орловской митрополии.

Напомним, покаянный канон — одно из величайших произведений церковной гимнографии, составлен в VII веке святым Андреем, архиепископом Критским. Церковь называет этот канон великим не столько из-за его объема (в нем 250 тропарей — стихов), сколько за внутреннее достоинство и поэтическую красоту его молитвословий.

 

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Опубликовано 28 Фев 2017 в 15:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 27

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