Орловская налоговая инспекция приостанавливает прием налогоплательщиков до 15 мая

В соответствии с поручением Федеральной налоговой службы налоговая инспекция по городу Орлу приостанавливает прием и обслуживание налогоплательщиков в период с 12.05.2020 по 15.05.2020 включительно до особого распоряжения.

Прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, поступившей на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, продолжит вестись через специальные боксы, установленные при входе в налоговую инспекцию.

Для дистанционного взаимодействия с налоговым органом налогоплательщики могут воспользоваться «Личными кабинетами» и другими сервисами, размещенными на официальном интернет-сайт ФНС России. Организации и индивидуальные предприниматели также могут взаимодействовать с налоговыми органами по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального электронного документооборота.

Информацию по вопросам, связанным с исчислением и уплатой налогов, декларированием доходов, получением имущественных и социальных налоговых вычетов, подачи заявления на получение субсидии и другим актуальным темам можно уточнить по телефону Единого контакт-центра 8-800-222-22-22.