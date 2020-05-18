Орловская налоговая приостановила прием граждан еще на неделю

В соответствии с поручением Федеральной налоговой службы налоговая инспекция по городу Орлу приостанавливает прием и обслуживание налогоплательщиков в период с 18.05.2020 по 22.05.2020 включительно до особого распоряжения.

Прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, поступившей на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, продолжит вестись через специальные боксы, установленные при входе в налоговую инспекцию.

Для удобного и быстрого взаимодействия с налоговым органом налогоплательщики могут воспользоваться сервисами, размещенными на официальном интернет-сайт ФНС России www.nalog.ru . Также можно направлять запросы, отчеты по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального электронного документооборота.

Информацию по вопросам, связанным с исчислением и уплатой налогов, декларированием доходов, получением имущественных и социальных налоговых вычетов, подачей заявления на получение субсидии и другим актуальным темам можно уточнить по телефону Единого контакт-центра 8-800-222-22-22, напоминает пресс-служба УФНС по г. Орлу.