«Орловская Нива» всё ещё жива

№4 (452) от 15 февраля 2017 г.

В своем последнем слове на суде обвиняемый в даче взятки чиновнику областного департамента Сергей Будагов рассказал о том, что «неэффективная», по мнению нынешней областной власти, «Орловская Нива» осталась единственным предприятием, которое обеспечивает орловчан мясом птицы местного производства в достаточных объемах.

Несмотря на гонения, которые агрохолдинг претерпевает в последние годы, он сохранил производство и развивается. Полностью оправданный в суде Будагов впервые за три года высказался на тему экстенсивного развития орловского агропромышленного комплекса, невозможности развития животноводства в Орловском регионе и привел в пример соседние области, которые поддерживают стратегические отрасли АПК.

Показатели эффективности

Напомним, с появлением Вадима Потомского в нашем регионе агрохолдинг «Орловская Нива» был объявлен «его Крымом», который Потомский намеревался вернуть. На тему законности покупки акций «Орловской Нивы» было сказано и написано немало, справедливости ради отметим только, что о двух миллиардах долгов, которые перешли Будагову вместе с акциями этого предприятия, не говорил и не писал практически никто. Речь шла исключительно о 14 миллионах рублей – именно эту сумму ему простить не могли.

С приходом Потомского у обласканного прежней властью бизнесмена началась черная полоса, которая привела его на скамью подсудимых. Будагов был признан невиновным, «взятку» назвали провокацией. «Неэффективная» «Нива» «Крымом Потомского» так и не стала, а значит, предприятие продолжает работать. Правда, перерегистрировавшись в Тульской области.

Мы не можем знать наверняка, какая участь была уготована крупнейшему орловскому агрохолдингу нынешними «эффективными» менеджерами. Можем лишь предполагать исходя из имеющихся цифр.

На сегодняшний день «Орловская Нива» производит 80 процентов мяса птицы в регионе. Сохранено молочное поголовье, на предприятии насчитывается около двух тысяч голов КРС, в том числе 812 высокопродуктивных дойных коров, надои стабильно высокие, в прошлом году молочный комплекс «Орловской Нивы» получил 5102 тонны молока. Планируемые мощности нарышкинского хлебоприемного предприятия, которое реконструировано и введено в эксплуатацию, – 100 тысяч тонн единовременного хранения зерна, «Орловская Нива» также завершает реконструкцию Ливенского КХП – мощности единовременного хранения зерна будут увеличены на 56 тыс. тонн (для сравнения: мощность не так давно введенного в эксплуатацию распиаренного губернаторскими СМИ элеватора «Агрофирмы «Мценская» – всего 37 тыс. тонн). У «Орловской Нивы» есть собственная молочная переработка в Кромском и Глазуновском районах.

А теперь поговорим об аналогичных «успехах» на аграрном поприще губернатора Потомского и его высокоэффективного «аграрного» менеджера Дмитрия Бутусова.

Всего по факту правления Потомского с 2014 года в области производство молока сократилось на 14,7 тыс. тонн (- 7,7%), за этот же период коров молочного направления продуктивности стало меньше на 8 тысяч голов, производство яиц сократилось на 29,8 млн штук (- 19,1%). В области фактически свернута спиртоводочная промышленность.

Потомский и его команда заявляют о необходимости развивать глубокую переработку зерна, не наладив элементарную переработку огромных излишков непродовольственного зерна: в области закрыты все спиртзаводы, соответственно, недополучены доходы в бюджет, безработными оказались около тысячи человек.

«Помочь и поддержать…»

Одним из показателей «эффективности» зампреда правительства по АПК Дмитрия Бутусова – молодого, энергичного и амбициозного, не сходящего с «областных» телеэкранов, является, пожалуй, закрытие предприятия «Птичий дворик» в Ливенском районе, которое специализировалось на производстве мяса птицы и его переработке.

В августе 2015 года Бутусов вместе с вице-губернатором Бекханом Оздоевым совершил туда экскурсию. На эту тему вышел репортаж на телеканале «Первый областной». Причем, судя по отдельным высказываниям гендиректора предприятия: «Благодаря новой команде Вадима Потомского… которая услышала наш крик о помощи», мы сейчас видим реальную поддержку…», догадаться было несложно: чиновников пригласили, чтобы попросить о помощи, вероятно, уже на тот момент предприятие испытывало серьезные трудности. Однако нам показали пиар-репортаж о «притоке инвестиций», «расширении покупательского спроса» и «импортозамещении».

– И организационно, и финансово будем прикладывать все усилия, чтобы помочь и поддержать, – пообещал Бутусов. – На мой взгляд, есть хороший потенциал и для развития мощностей. Ну уж не говоря про то, что сегодня тот инкубатор, который мы увидели, – самый современный инкубатор, позволяет обеспечить суточным птенцом еще такую же площадку.

– Статус первых в регионе компания сохранит, – заверил телезрителей и производственников Бутусов. После чего компания «исчезла с радаров». В 2016 году о «Птичьем дворике» уже никто не слышал.

Производство мяса птицы еще «держит» Будагов, однако, как только он начнет отчитываться в Туле, где зарегистрировал свою компанию, то падение этого показателя для нашего региона будет катастрофическим.

Дошли до ручки

Будагов не случайно упомянул о невозможности развития животноводства в Орловском регионе. Как он справедливо заметил, в соседних регионах отрасль активно поддерживается областными властями: сельхозпроизводителям возмещают до ста процентов затрат на приобретение кормозаготовительной техники, возвращают значительную часть затрат на строительство животноводческих комплексов.

В Орловском же регионе, по информации «ОС», производители могут рассчитывать лишь на возмещение средств, затраченных на реконструкцию старых молокопроводов и возделывание многолетних трав. В результате область «имеет» загибающийся Шаблыкинский агрокомплекс – один из гигантов молочного животноводства с высокопродуктивным молочным поголовьем вот-вот прикажет долго жить. Нереализованными остались планы «Агропродукта»: сообщалось, что компания намерена построить новый молочный комплекс на 600 голов, а также «Агрофирмы Мценской» – канул в Лету проект по строительству молочного комплекса на 800 голов.

Потомский больше не вспоминает о своем обещании накормить молоком и мясом всю Европу, а вот журналисты помнят, как в одном из интервью губернатор Орловской области заявлял следующее: «На повестке дня и возрождение молочного животноводства. С этой целью подготовлен проект программы по молочному животноводству. Она начнет работать с 2016 года. К 2017 году будет введен молочный комплекс «Терра Нова Центр» в Мценском районе».

Никакого комплекса на 2,4 тыс. скотомест в Мценском районе, конечно же, никто не построил. Зато эта загадочная сельхозорганизация, появившаяся в нашем регионе практически одновременно с Потомским и его помощником Бутусовым, обрастает землями, возделывает зерновые, не имея необходимой техники – благо, расположена «Терра Нова Центр» по соседству с государственной агрофирмой «Мценская». Возглавляет «Терра Нова Центр» некий Николай Фучеджи – ближайший соратник Бутусова. Последний, по счастливому совпадению, – в составе совета директоров агрофирмы. «Терра Нова Центр» вообще не знает ни в чем отказа: по информации «ОС», не так давно эта сельхозорганизация стала счастливой обладательницей около 200 гектаров земли, на которых ранее выращивали корма для своего молочного стада стабильно работающее мценское предприятие «Добрая вода». «Добрая вода», кстати, имеет собственную переработку, и это предприятие имело бы перспективы, если бы было где пасти скот и чем кормить животных. Это тоже к вопросу о поддержке работающих предприятий на Орловщине.

Давайте попробуем вспомнить, когда при Потомском на областных совещаниях присутствовали Миновалов («Банк Авангард», имеющий в области почти 130,0 тыс. га земли), Буторин (ГК «Белый Фрегат» с почти 85 тыс. га земли), Гуревич («Нобель Агро» с 55 тыс. га земли) и другие влиятельные персоны, которые как раз-таки и могли улучшить инвестклимат в регионе? На нашей памяти, такого не было. Экс-губернатор Строев с такими руководителями взаимодействовал лично: учредители крупных и средних компаний и инвесторы на каждом региональном совещании по различным направлениям деятельности присутствовали всегда.

Бесконечные планы и обещания, инвестпроекты, которые на выходе оборачиваются пшиком… За три года Потомский и его менеджеры не только не «въехали» в происходящее в аграрной сфере региона, но и умудрились довести ряд успешных проектов до ручки.

А «Орловская Нива» все еще жива.

Наталья Зарубина