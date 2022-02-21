Орловская область готовится к приему беженцев из ДНР и ЛНР

Губернатор области Андрей Клычков дал ряд поручений, касающихся организации приема беженцев из ДНР и ЛНР.

Как сообщает официальный Портал Орловской области, УМВД России по Орловской области рекомендовано в срок до 4 марта организовать дежурство постов охраны на объектах временного размещения указанной категории лиц, в первую очередь с пребыванием детей, принять меры по усилению контроля обеспечения правопорядка и общественной безопасности в населенных пунктах региона, на территории которых расположены объекты временного размещения.

Заместителю губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадиму Тарасову в срок до 21 марта во взаимодействии с Министерством финансов РФ необходимо проработать вопрос оказания финансовой помощи региону в связи с прибытием и временным размещением на территории региона лиц, вынужденно покинувших территорию сопредельного государства. Также поручено организовать работу по созданию благотворительного фонда по оказанию помощи беженцам.

Во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами будет проработан вопрос выделения финансовых средств областного бюджета в целях оказания содействия указанной категории лиц, планирующим в дальнейшем вернуться на прежнее место проживания (в части приобретения билетов, оплаты транспортных расходов на дорогу и других расходов). Также будет проработан вопрос об источниках финансирования и предусмотрена возможность выделения финансовых средств областного бюджета для легализации лиц указанной категории в пунктах временного размещения (оплата государственной пошлины, перевода документов на русский язык, медицинских справок, обязательного экзамена для иностранных граждан и других мер).

Во взаимодействии с представителями малого и среднего бизнеса, предприятиями и организациями всех форм собственности главой региона поручено организовать сбор гуманитарной помощи, в том числе финансовых средств, в благотворительный фонд по оказанию помощи беженцам.

Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области во взаимодействии с управлением по вопросам миграции УМВД России по Орловской области поручено организовать работу по оказанию содействия в трудоустройстве лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории области.

Департаменту здравоохранения Орловской области поручено провести первичный медицинский осмотр, оперативное тестирование прибывших лиц на предмет выявления новой коронавирусной инфекции, при наличии медицинских показаний организовывать их госпитализацию и лечение в рамках действующего законодательства во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по Орловской области. Также во взаимодействии с поставщиками лекарственных препаратов необходимо организовать работу по созданию резерва лекарств с учетом возможного увеличения потока лиц указанной категории.

Департаменту образования Орловской области поручено проработать вопрос предоставления при соответствующей потребности прибывших лиц в дошкольных и общеобразовательных организациях.

Заместителю председателя правительства Орловской области по развитию АПК Сергею Борзенкову поручено организовать работу штаба по сбору и предоставлению гуманитарной помощи лицам, вынужденно покинувшим территорию соседнего государства и временно пребывающим на территории Орловской области в пунктах временно размещения. Во взаимодействии с главами муниципальных образований в рамках полномочий с учетом потока лиц указанной категории организовывать готовность пунктов временного размещения в части снабжения продовольствием, одеждой, предметами первой необходимости.

Департаменту внутренней политики и развития местного самоуправления поручено организовать обучение и инструктаж волонтеров.