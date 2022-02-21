21 февраля 2022



Орловская область готовится к приему беженцев из ДНР и ЛНР

Губернатор области Андрей Клычков дал ряд поручений, касающихся организации приема беженцев из ДНР и ЛНР.

Как сообщает официальный Портал Орловской области, УМВД России по Орловской области рекомендовано в срок до 4 марта организовать дежурство постов охраны на объектах временного размещения указанной категории лиц, в первую очередь с пребыванием детей, принять меры по усилению контроля обеспечения правопорядка и общественной безопасности в населенных пунктах региона, на территории которых расположены объекты временного размещения.

Заместителю губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадиму Тарасову в срок до 21 марта во взаимодействии с Министерством финансов РФ необходимо проработать вопрос оказания финансовой помощи региону в связи с прибытием и временным размещением на территории региона лиц, вынужденно покинувших территорию сопредельного государства. Также поручено  организовать работу по созданию благотворительного фонда по оказанию помощи беженцам.

Во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами будет проработан вопрос выделения финансовых средств областного бюджета в целях оказания содействия указанной категории лиц, планирующим в дальнейшем вернуться на прежнее место проживания (в части приобретения билетов, оплаты транспортных расходов на дорогу и других расходов). Также будет проработан вопрос об источниках финансирования и предусмотрена возможность выделения финансовых средств областного бюджета для легализации лиц указанной категории в пунктах временного размещения (оплата государственной пошлины, перевода документов на русский язык, медицинских справок, обязательного экзамена для иностранных граждан и других мер).

Во взаимодействии с представителями малого и среднего бизнеса, предприятиями и организациями всех форм собственности главой региона поручено организовать сбор гуманитарной помощи, в том числе финансовых средств, в благотворительный фонд по оказанию помощи беженцам.

Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области во взаимодействии с управлением по вопросам миграции УМВД России по Орловской области поручено организовать работу по оказанию содействия в трудоустройстве лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории области.

Департаменту здравоохранения Орловской области поручено провести первичный медицинский осмотр, оперативное тестирование прибывших лиц на предмет выявления новой коронавирусной инфекции, при наличии медицинских показаний организовывать их госпитализацию и лечение в рамках действующего законодательства во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по Орловской области. Также во взаимодействии с поставщиками лекарственных препаратов необходимо организовать работу по созданию резерва лекарств с учетом возможного увеличения потока лиц указанной категории.

Департаменту образования Орловской области поручено проработать вопрос предоставления при соответствующей потребности прибывших лиц в дошкольных и общеобразовательных организациях.

Заместителю председателя правительства Орловской области по развитию АПК Сергею Борзенкову поручено  организовать работу штаба по сбору и предоставлению гуманитарной помощи лицам, вынужденно покинувшим территорию соседнего государства и временно пребывающим на территории Орловской области в пунктах временно размещения. Во взаимодействии с главами муниципальных образований в рамках полномочий с учетом потока лиц указанной категории организовывать готовность пунктов временного размещения в части снабжения продовольствием, одеждой, предметами первой необходимости.

Департаменту внутренней политики и развития местного самоуправления поручено организовать обучение и инструктаж волонтеров.

 

В Орловской области подозреваемая в крупной краже у пенсионерки предстанет перед судом
В Орловской области разыскивают без вести пропавшего гражданина Узбекистана
В Орловской области начался конкурс молодежных проектов
Опубликовано 21 Фев 2022 в 14:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"