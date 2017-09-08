Орловская область на 3 месте среди 12 регионов с самыми высокими абсолютными значениями смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 2016 г. в 12 из 85 регионов России уменьшилась на фоне снижения общей смертности и смертности «от прочих причин», отмечают эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье». В то же время, по данным экспертов, в 14 регионах смертность от сердечно-сосудистых заболеваний превысила целевые показатели, установленные в госпрограмме «Развитие здравоохранения».

Эксперты ОНФ и Фонда «Здоровье» проанализировали данные Росстата и установили, что в 2016 году в 12 регионах России, наряду со снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, произошло и снижение общей смертности и смертности «от прочих причин». Это Курская, Калининградская, Курганская, Тверская области; г. Севастополь; Чеченская Республика; Республики Башкортостан, Татарстан, Тыва, Хакасия; Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область.

«По-видимому, именно эти регионы добились за год реального снижения смертности от болезней системы кровообращения. Хотелось бы отметить усилия руководства этих регионов и поставить их в пример коллегам из других субъектов», — сказал член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

Тем не менее, три региона из их числа (Курская область, г. Севастополь и Еврейская автономная область) не достигли целевых показателей по снижению смертности от болезней системы кровообращения, установленных в госпрограмме «Развитие здравоохранения».

Всего же с планом по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний не справились 14 регионов. Максимальное отставание от нормативов продемонстрировали Еврейская автономная область (17,2%), г. Севастополь (17%), Костромская область (16,7%), Архангельская область (12,2%), Республика Коми (11%) и Республика Крым (10%).

«Это может быть связано, во-первых, с сокращением сети медицинских организаций и числа врачей, которое привело к снижению объемов медицинской помощи. Во-вторых, с дефицитом кардиологов и сосудистых коек в районных больницах. В результате десятки тысяч пациентов с инфарктами миокарда, нестабильной стенокардией и инсультами ежегодно госпитализируются в непрофильные отделения», — отметил эксперт Народного фронта.

По его словам, около половины всех умерших от инфаркта и инсульта были госпитализированы в общую реанимацию, а не на специализированные койки региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

«Системные мероприятия по третичной профилактике больных не проводятся. Посмотрите, что происходит с больными, которые перенесли инфаркт миокарда. Каждому такому больному с высоким риском повторного инфаркта, с нестабильной стенокардией или артериальной гипертензией, нужно постоянно, по схеме принимать лекарственные препараты, не менее четырех одновременно. Но, не имея льгот по инвалидности, пациенты отказываются от назначения врача, так как должны оплачивать лечение самостоятельно. В результате в прошлом году было 28 тысяч случаев повторного инфаркта миокарда, и эта цифра увеличивается», — подчеркнул Эдуард Гаврилов.

В топ-12 регионов с самыми высокими абсолютными значениями смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 2016 году вошли: Псковская (1065,9 случая на 100 тысяч населения), Владимирская (832,5), Костромская (818,4), Орловская (934,6), Тверская (938,8), Ульяновская (817,8), Вологодская (815,7), Новгородская (924,5), Пензенская (825,0) области; Республика Крым (945,1); г. Севастополь (844,2); Еврейская автономная область (821,8).

Внимание экспертов привлек тот факт, что еще в 10 регионах смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась, а общая смертность на 100 тысяч – напротив, повысилась. В число этих регионов входят Московская, Рязанская, Ярославская, Вологодская области; Камчатский, Приморский края; Республика Чувашия; г. Москва и Чукотский автономные округа.

«Это может указывать на манипуляции статистическими данными ради отчета об успехах в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Дело в том, что истинное снижение смертности от этих заболеваний, как правило, приводит к снижению значения показателя смертности населения от всех причин», — заключил Гаврилов.

Пресс-служба ОНФ