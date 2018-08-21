Орловская область начала борьбу с гриппом задолго до эпидемии

В минувшем эпидсезоне гриппа и ОРВИ на территории области было зарегистрировано более 100 тысяч случаев ОРВИ и более 300 заболевших гриппом. Самым эффективным способом профилактики гриппа остается вакцинация. После прививки формируется иммунитет, который защищает именно от тех разновидностей вируса, которые входили в состав вакцины. Естественно, состав противогриппозной вакцины ежегодно меняется в соответствии с данными мониторинга и прогнозами ВОЗ о наиболее вероятной циркуляции штаммов вируса и их распространении в ближайшее время.

Благодаря высокому охвату иммунизацией населения против гриппа в 2017 году (было привито около 320 тыс. человек или 42,1 % от численности населения Орловской области) показатели заболеваемости были умеренными, а уровень госпитализации был низким и не превышал 3,5%. Показатель заболеваемости гриппом среди привитых составил всего 1,3 на 100 тыс. привитого населения (среди не привитых против гриппа показатель заболеваемости составил 70,3 на 100 тыс. населения). Кроме того, среди привитых орловцев вообще не регистрировались тяжелые формы заболевания. Добавим также, что в 2017 году не было зарегистрировано ни одного поствакцинального осложнения на введение противогриппозных вакцин, что подтверждает эффективность и безопасность иммунизации против гриппа.

В преддверии нового эпидемического сезона на территории области планируется привить более 347 тыс. человек или 46 % населения области. 7 августа поступило 121,5 тыс. доз вакцины «Совигрипп» для иммунизации взрослого населения за счет средств федерального бюджета (45% от заявленной потребности для вакцинации взрослого населения).

Вакцина гриппозная инактивированная субъединичная «Совигрипп» содержит антигены 3 штаммов вирусов гриппа и адъювант совидон, который усиливает иммунный ответ организма. Иммунитет развивается через 14 дней после вакцинации, его продолжительность составляет до 12 месяцев, — заверили в пресс-службе Роспотребнадзора.