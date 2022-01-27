27 января 2022



Орловская область начинает готовиться к весеннему половодью

С 10 по 20 февраля в муниципалитетах Орловской области пройдут смотры готовности к весеннему половодью, сообщил начальник регионального управления по делам ГО, защиты от ЧС и пожарной безопасности Александр Костин.

В настоящее время паводковая обстановка на территории области складывается следующим образом: высота снежного покрова составляет  21-38 см (при норме 15-22 см), общий запас воды в снеге − 62-96 мм (при норме  33-53 мм), глубина промерзания почвы 7-35 см (норма − 55-67 см).

Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Орловской области  предусмотрена группировка сил и средств областной территориальной подсистемы РСЧС в составе 3 125 человек и 981 единицы техники.

Выделено 65 млн рублей, а также подготовлены материальные резервы на сумму более 165 млн рублей.

В паводкоопасных городских округах и муниципальных районах спланированы к развертыванию 56 пунктов временного размещения общей вместимостью 11 450 человек.

Штабные тренировки готовности к проведению безаварийного весеннего половодья пройдут в Орле, Мценске, Ливнах, а также в Орловском, Мценском, Ливенском, Малоархангельском, Залегощенском, Новосильском и Кромском районах.

По наихудшему сценарию прохождения весеннего половодья в зоны затопления на территории области могут попасть 32 населенных пункта в 8 муниципальных образованиях. Здесь расположены 2 180 жилых домов, в которых проживает 22 786 человек.

Кроме того, в зоне подтопления могут оказаться 21 низководный мост на территории 7 муниципальных образований, 77 объектов инфраструктуры, 20 трансформаторных подстанций,  а также 17 социально-значимых объектов без круглосуточного пребывания людей и 17 организаций различной формы собственности.

2 марта 2022 года запланировано проведение комплексной проверки системы оповещения населения Орловской области.

 

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Опубликовано 27 Янв 2022 в 16:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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