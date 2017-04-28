Орловская область не построила ни одной дороги на деньги, выделенные Росавтодором

Как сообщают «Орловские новости» со ссылкой на Счетную палату РФ, из 83 регионов, которым в общей сложности выделялось более 80 миллиардов рублей на осуществление дорожной деятельности в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, 36 не выполнили плановые показатели, а 17 регионов не планировали и не проводили ввод автодорог. В числе последних оказалась Орловская область.

«В 2016 г. Орловской областью не введено 33,9 км автодорог, или 100% от планового значения, также полностью не осуществлен ввод автомобильных дорог Челябинской областью (15,33 км), Рязанской областью (11,44 км), Новосибирской областью (5,57 км), Республикой Дагестан (4,97 км)», — говорится в отчете Счетной палаты.

Результаты проверки аудиторы направили в Генпрокуратуру и ФСБ.

 

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Опубликовано 24 мая 2017 в 16:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 37

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