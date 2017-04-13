Орловская область одним миллиардом не отделается…

«Аргументы Недели Орел»

№ 14 (556) от 13 апреля 2017

Орловщина – небольшой регион с бюджетом всего 25–30 млрд рублей в год, из которых больше половины «на нищету» подаёт федеральный центр. Но когда в феврале 2014 г. туда назначили врио губернатора жителя райцентра Ленинградской области, члена ЦК КПРФ Вадима Потомского, его ожидал царский сюрприз.

Бывший глава региона загодя «пробил» в Москве финансирование госпрограммы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)» с бюджетом 12 млрд рублей. Предыдущие два года ушли на рутинные процедуры – проекты, экспертизы. А «живые деньги» – почти 10 млрд рублей на стройки и ремонты – достались коммунисту Потомскому. Их «освоение» сразу доверили «своим» людям. «Свои» оказались образцами некоей фатальной селекции «джентльменов удачи». Виктор Кулик, возглавивший Управление строительства и дорожной инфраструктуры, в то время сбежал от УФССП по Санкт-Петербургу из-за долга в 25 млн рублей. Главой ГУП «Дорожная служба» стал Александр Симонов – объект интереса Брянской прокуратуры по делу о развале Брянскавтодора. Был руководителем этого ГУПа и питерец Евгений Гончаренко. Он сейчас под следствием по делу о мошенничестве на 112 млн рублей. Успел вывести со счетов «Дорожной службы» более 52 млн рублей по фиктивным поставкам и 37,6 млн через взаимозачёты. За три года процветающий ГУП с миллиардными «портфелями заказов» стал объектом арбитражных исков о банкротстве. Кадровым шедевром стало назначение главой крупнейшего бюджетополучателя КУОО «Орёлгосзаказчик» однокурсника губернатора Андрея Ерша. Позже его в наручниках этапировали на Север, где Ёрш был лидером ОПГ. Этой весной дали срок 9,5 года строгого режима за «крышевание» подпольных казино. С лёгкой руки Потомского и его команды крупнейшие контракты по освоению «юбилейных» денег и государственных программ достались сомнительным подрядчикам Санкт-Петербурга и Москвы.

Недавно начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Фёдор Козин заявил, что объём хищений при строительстве объектов в рамках подготовки к юбилею Орла (2016 год), пока оценивается в один миллиард рублей. Уже расследуются уголовные дела о хищении 700 млн рублей при строительстве многопрофильного медцентра (ММЦ), о хищении 30 млн рублей при реконструкции Центрального стадиона, 2 млн рублей – при реконструкции Дворца пионеров.

Губернатор В. Потомский и его друг С. Кочергин – встреча на объекте печально известного орловского долгостроя многопрофильного медицинского центра на бульваре Победы, в просторечии называемого «Титаником». С. Кочергин – экс-директор АО «АИЖК», который в данный момент – под следствием и находится в СИЗО

Действительно, ММЦ – крупнейший «юбилейный» объект стоимостью 3 млрд рублей – залихорадило в 2014-м, сразу по приходе нового главы региона и его кунаков. Срок ввода ММЦ в эксплуатацию – 1 января 2015 г. сорван без всяких прогнозов на будущее. Два года работы с одним подрядчиком – ЗАО «Союзинформ» закончились возбуждением уголовного дела в отношении замдиректора ЗАО Морозкова по подозрению в мошенничестве и хищении 295 млн рублей. Следующего подрядчика – ООО «АСК «Инжиниринг» на завершение работ за 806,9 млн рублей выбрали сами. В числе учредителей ООО значилось АО «АИЖК» Орловской области. Госконтракт получился вызывающе мутным. Друг губернатора Сергей Кочергин – директор АИЖК ещё недавно руководил АСК «Инжиниринг». Осенью 2016 г. «Инжиниринг» завяз в долгах, им и его директором И. Дисманом заинтересовалось следствие по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы») за долг в 5,1 млн рублей перед 157 работниками. Губернатор предпринял экстренные меры по очередной смене подрядчика. Конкурс на продолжение строительства за 44,2 млн рублей выиграло ООО «Стройбюро», где директор… тоже И. Дисман, которого в некоторых СМИ называли советником губернатора. Сейчас этой разгадкой занимаются правоохранительные органы.

«Пальчики» «потомской бригады» засвечены на множестве бюджетных купюр. Сергей Кочергин полгода за решёткой по обвинению в растрате средств АИЖК. На деньги АИЖК он купил у аффилированной фирмы 17 ненужных объектов недвижимости за 244,3 млн рублей при их реальной стоимости 76,7 млн рублей. И ещё 8 объектов у других продавцов по той же схеме. Идёт следствие, и Кочергин не сегодня завтра может дать показания на Потомского.

Другим «юбилейным» партнёром стало ООО «Синктел» (Москва) с основным видом деятельности – «Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями». Ему отдали госконтракт на 152 млн на реконструкцию здания театра им. И.С. Тургенева. На днях прокуратура установила, что, несмотря на явный срыв сроков (более года) реконструкции и наличие существенных недостатков при выполнении работ, акты приёмки замначальника «Орёлгосзаказчика» всё же были подписаны. Материалы проверки ушли в следственные органы. К слову, год назад другой замначальника «Орёлгосзаказчика» был арестован при получении отката «за оказание содействия в оплате контракта». Цена вопроса – полмиллиона рублей. Сейчас после представления прокурора, не проработав там полугода, подал в отставку очередной глава «Орёлгосзаказчика» Гутнов. Недобросовестному подрядчику арбитраж выставил штраф за неисполнение контракта на 10,471 млн рублей, а театр предъявил иск ещё на 840 тыс. рублей. Но на ООО «Синктел» по признакам финансовой несостоятельности уже введено временное управление.

На строительство и реконструкцию набережных реки Оки и реки Орлик позвали бизнесменов с берегов Невы. В торгах на 340 бюджетных миллионов приняли участие питерские фирмы «Балтстрой» и «Дормет», принадлежащие одной группе бенефициаров. «Выиграло» ООО «Балтстрой». Сейчас Дмитрий Михальченко – глава холдинга «Форум», куда входит ООО «Балтстрой», и Дмитрий Сергеев – директор этого ООО – арестованы по делам о создании ОПГ, контрабанде, хищении бюджетных денег, в частности, при реконструкции московского Новодевичьего монастыря, резиденции В. Путина, Эрмитажа и далее. Кстати, Михальченко – «авторитетный партнёр», по словам Потомского, имеет в криминальном мире клички Дима Крикун и Ночной губернатор Петербурга и фигурирует в докладе генерального прокурора Юрия Чайки президенту РФ. Новая набережная с трудом перенесла половодье и подтопление, порядком смыло парапетную плитку и цемент, покорёжило ландшафт. Заново строили дорожки, сделанные ниже проектного уровня. Когда пешеходные коридоры затопили дожди, поняли – нет водоотводов. Два береговых участка в отличие от «картинки» проекта остались без бетонного покрытия. Хоть и были отсыпаны гравием, который теперь тоже смыло. Ставленник Г. Зюганова Потомский не решается тревожить гарантийными обязательствами «авторитетов» на нарах. Кстати, в конце 2015 г. им же был отдан и госконтракт на 497,8 млн рублей на реконструкцию автодороги регионального значения «Хомутово – Красная Заря – Судбище». В торгах участвовали те же фирмы «Дормет» и «Балтстрой», для разнообразия – победил «Дормет».

«Орёлгосзаказчик» активно сблизился и с неким ООО «Спецстрой-Монтаж». Им владеют кипрская компания (80%) и петербуржец Елисей Силантьев (20%). Три месяца назад УФСБ по Орловской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ: ООО «Спецстрой-Монтаж» подозревается в легализации 23 млн рублей, выделенных на «юбилейные» объекты, в числе которых Перинатальный центр, театр «Свободное пространство», Крытый ледовый каток, Центральный стадион. Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорог во главе с петербуржцем Павловым перевёл ООО более 30 млн рублей за невыполненные работы и незакупленные материалы. А курирующий зампред орловского правительства петербуржец Ремига не возражал.

Заказ на реконструкцию здания театра «Свободное пространство» за 166 млн рублей тоже ушёл питерской фирме – ООО «Ресурс». Работы были приняты с многочисленными нарушениями буквально накануне юбилея города, с опозданием на год и с неполным оборудованием. Сумма недоделок – ещё 15 млн рублей.

В канун юбилея Орла Потомский вместе с вождём КПРФ Зюгановым восхищался новым обликом улицы Ленина. Главный архитектор В. Вермишян (тоже из Питера) по своему умению и вкусу создал образ «самой красивой улицы мира». Силами подрядчика – ООО «Экотех» во главе с зятем губернатора за 50 млн рублей землю кое-как умостили дешёвой плиткой. В завершение старинную уютную улицу превратили в мрачное подобие некрополя, расставив в линию цветники в форме надгробий. Зиму улица не перенесла, рассыпалась плитка, обвалились цветочные «саркофаги». Контракт на такую «реконструкцию» провела директор МКУ УКХ г. Орла петербурженка Екатерина Стрелец. Её специально забрали с руководящей должности в МУП ритуально-обрядовых услуг Орла на два месяца в МКУ УКХ, чтобы она раздала контракты на десятки миллионов нужным фирмам. Потом вернули обратно. Сейчас Стрелец арестована по подозрению в получении взятки в 200 тыс. рублей как раз по эпизоду той поры. Возможно, потянет за собой губернатора. А днями раньше уволился и умчался в Армению архитектор Вермишян. Тихо и незаметно редеет стая кунаков в губернаторской команде. За последние месяцы обратно в Питер или куда глаза глядят удрало больше десятка «правых рук» Потомского.

Преступное сообщество, именуемое в народе «шайка», растворяясь, уходит в тень. Юбилейные деньги кончились, госдолг региона при члене ЦК КПРФ Потомском вырос до 16 миллиардов. Арбитражный суд завален исками к области по долгам перед подрядчиками и поставщиками по госзакупкам и госпрограммам. Задолженность перед работниками в организациях Орловской области по состоянию на 4 апреля 2017 г. составляет 97,9 млн рублей. Чует сердце, одним миллиардом Орловская область не отделается… Расследование продолжается…

Источник публикации:

http://argumenti.ru/society/n585/529957