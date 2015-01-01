Орловская область оказалась в аутсайдерах по поддержке Алексея Навального

Орловская область оказалась в числе аутсайдеров по числу жителей, готовых поставить свою подпись в поддержку выдвижения Алексея Навального на президентские выборы 2018 года. Об этом в своем блоге сообщил начальник предвыборного штаба Навального Леонид Волков.

Пока что за лимит в 7500 подписей перебрались только Москва и Санкт-Петербург; по всем другим регионам до заветной планки еще далеко. В аутсайдерах (по процентах от «планового задания») пока что Бурятия, Забайкальский край, Ульяновская и Орловская области. На сайте кампании скоро появится карта региональных штабов, и там динамика сбора подписей тоже будет отображаться.

Орловцев, которые оставили электронную подпись за Алексея Навального потом будут просить поддержать его по официальной форме на выдвижении в президенты. При этом от каждого региона должно быть не более 7500 подписей.

— Анализ динамики сбора подписей показывает, что всего нам надо будет собрать около 500 тысяч подписей, чтобы из них нам было легко отобрать 300 тысяч с нужным региональным распределением (здесь учитывается, что в Москве и в других городах-миллионниках значительную часть подписей с сожалением придется отбросить на этапе подготовки к сдаче). Именно на эту цель мы и ориентируемся. Пока что, получается, она выполнена на 20% — не так плохо для полутора месяцев кампании и еще до открытия региональных штабов, но и не повод расслабляться с другой стороны, — пишет в своем блоге Леонид Волков.