27 марта 2019



Орловская область оказалась в середине рейтинга безработицы

РИА «Новости» опубликовало сводную таблицу с данными за 3 месяца. Рейтинг регионов по уровню безработицы в ноябре 2018 – январе 2019 годов отражает ситуацию по нескольким позициям. Наша область расположилась на 48 месте с официальным уровнем безработицы (который отличается от реального положения, но незначительно) в 5,4%. По сравнению с предыдущим периодом исследования уровень безработицы сократился на 0,3%. На 100 открытых вакансий у нас приходится по 353 ищущих работу. И связано это в первую очередь с тем, что требуются по большей части низкооплачиваемые специалисты. Поэтому люди, ищущие работу, месяц за месяцев ходят на собеседования и ждут своего счастливого часа. В среднем, как удалось выяснить коллегам с РИА «Новости», время ожидания в Орловской области растягивается на 5,7 месяца. Лучше всего находят работу в Кировской области — в среднем за 4 месяца. Самая безнадега в Карачаво-Черкессии — там среднее время поиска работы растягивается почти на год.

 

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Опубликовано 27 Мар 2019 в 16:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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