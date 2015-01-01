Орловская область отметилась на «Карте свалок»

Орловская область по состоянию на 8 февраля уже трижды отмечена на «карте свалок» — новом проекте «Генеральная уборка», запущенном ОНФ. На общественную интернет-карту любой пользователь может оставить сообщение и обозначить незаконную свалку. Сервис позволяет прикреплять фотографии, по которым можно оценить масштабы происшествия. Можно загрузить даже видеоролик либо прикрепить ссылку на видео, уже размещенное на сервисе «Ютуб».

Свежеобозначенные проблемы светятся на карте красным цветом. Те несанкционированные свалки, которые ликвидируются властями или поставлены в планы по ликвидации, обозначены желтым цветом. Там, где удалось решить проблему, метка меняет цвет на зеленый.