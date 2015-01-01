Орловская область перейдет на электронный больничный

Представители Орловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, областного Совета народных депутатов, департамента здравоохранения, руководители медицинских организаций обсудили мероприятия по внедрению на территории региона электронных листков нетрудоспособности (больничных).

Данный пилотный проект уже задействовал 166 медицинских организаций по всей стране – от Новосибирска до берегов Крыма. И, как оказалось, весьма успешно.

— Плюсы пилотного проекта очевидны как для застрахованных работников, так для страхователей и медицинских организаций. Электронный листок нетрудоспособности нельзя потерять. Врач будет тратить меньше времени на его выписку, к тому же ошибки при его заполнении будут сведены практически к нулю. Объем сведений, которые работодатели должны будут предоставить в Фонд для выплаты пособий по листкам нетрудоспособности, заметно сократится. К тому же, подделать больничный при новой системе будет невозможно — информация о страховом случае будет доступна на всех этапах, — сообщил управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Олег Ревякин.

В нашем регионе проект проходит стадию подготовки, так как для перехода ФСС на электронное взаимодействие с медицинскими организациями и работодателями необходим целый ряд условий: наличие компьютерной техники, сетевого оборудования, средств информационной безопасности, защищенных сетевых подключений. Тестовый запуск электронного больничного в Орловской области намечен на II квартал 2017 года.

В настоящее время в регионе листки нетрудоспособности выдают 56 медицинских организаций, из них 45 – государственной формы собственности, 3 – ведомственные и 8 — негосударственных. Суммарно за минувший год было выдано почти 214 тысяч листков нетрудоспособности, на оплату которых из бюджета регионального отделения Фонда социального страхования израсходовано порядка 782 млн руб., информирует пресс-служба Орловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.